Белый дом прогнозирует замедление инфляции в США в течение года

Белый дом заявил, что эксперты прогнозируют замедление инфляции в США в течение года. Соответствующее заявление сделал на брифинге перед журналистами в Вашингтоне руководитель местного Национального экономического совета при американской администрации президента Джо Байдена. Брайан Диз оценил оценки по темпу роста инфляционных показателей на 2022 год.
Все еще остается неопределенность, и я оставлю прогнозы аналитикам. Большинство крупных аналитиков прогнозируют, что в течение года мы увидим замедление инфляции.
Брайан Диз, глава Нацсовета по экономике США
По словам эксперта, американский лидер имеет четкий подход и расставил приоритеты в отношении борьбы с инфляцией. Диз подчеркнул, что за счет реализации этой программы США смогут добиться прогресса в снижении расходов и замедлении инфляции. По мнению чиновника, страна сталкивается с последствиями глобальных проблем из-за пандемии ковида и вторжения на Украину. Влияние на ситуацию оказывают и цены на энергетическом рынке и продовольствие.
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Фото и видео: Белый дом
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