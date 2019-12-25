Белый дом: решение о переговорах с РФ должен принять Зеленский, а не Запад

Джон Кирби рассказал о том, что решение на Украине должен принимать ее главнокомандующий.

В Белом доме заявили о том, что решение о переговорах с российской стороной должен принять украинский президент Владимир Зеленский, а не коллективный Запад. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при американской администрации президента Джо Байдена. Джон Кирби пояснил, что властям США следует концентрировать свое внимание на военной поддержке киевского режима столь долго, сколько понадобится. Эксперт добавил, что только власти в Киеве могут даст определение успеху или провалу переговоров с РФ. В Белом доме напомнили, что на текущий момент главнокомандующим Украины является Владимир Зеленский.

… Чтобы они добились успеха на поле боя и успеха за столом переговоров, если и когда дело до этого дойдет. Однако только президент Зеленский может определить, когда наступит этот момент. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чиновник ушел от прямого ответа на вопрос прессы о том, можно ли, по мнению американской администрации, говорить сейчас о том, что Киев "побеждает" в боевых действиях против Москвы. По мнению Джона Кирби, в последние дни армия Украины действует впечатляюще, особенно - на северном направлении.

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Фото и видео: Белый дом