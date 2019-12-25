Джон Кирби рассказал, что решение о внесении РФ в перечень создаст проблемы для Украины.

Белый дом: есть "альтернативы лучше" внесения РФ в список спонсоров терроризма. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами упомянул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при американской администрации Джон Кирби. Чиновник пояснил, что внесение Москвы в перечень осложнит возможные переговоры для президента Украины Владимира Зеленского, как и затруднит поставки гуманитарной помощи. В свою очередь такая ситуация поставит под угрозу продовольственную безопасность, зерновую сделку.

Это, как мы считаем, могло бы ограничить гибкость Зеленского за столом переговоров, когда и если дойдет до этого. Есть альтернативы лучше для того, чтобы призвать Россию к ответу и наращивать издержки за ее действия на Украине. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Байден 21 сентября выступит с трибуны 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Фото и видео: Белый дом