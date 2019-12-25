В Белом доме рассказали о планах президента США на ГА ООН.

Американский лидер Джо Байден 21 сентября выступит с трибуны 77-й сессии Генассамблеи ООН. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Чиновник отметил, что позже американский лидер примет участие в мероприятии, которое будет организовано по вопросу борьбы с рядом заболеваний, финансирования этого направления.

Утром в среду, 21 президент выступит на ГА ООН. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме заметили, что вечером в среду президент США и первая леди примут глав мировых делегаций с их супругами на специальном дипломатической приеме.

В Белом доме заявили о мощной армии в РФ, которую можно использовать не только на Украине.

Фото и видео: Белый дом