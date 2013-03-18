Джон Кирби рассказал о том, что Россия может захотеть направить свои ВС РФ в другие регионы.

В Белом доме заявили о мощной армии в РФ, которую можно использовать не только на Украине. Соответствующей информацией координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби поделился в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. При этом чиновник признал, что Москва столкнулась со многими проблемами в регионе, но при страна может воспользоваться Вооруженными силами РФ потенциально и в других местах.

Они столкнулись со многими проблемами , но это все еще очень крупная и мощная армия. В распоряжении Путин все еще остается чрезвычайно крупный военный потенциал. Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома

США считают, что конфликт между Азербайджаном и Арменией не имеет военного решения.

Фото и видео: Белый дом