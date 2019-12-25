Джон Кирби рассказал о позиции Вашингтона по конфликту между Баку и Ереваном.

США считают, что конфликт между Азербайджаном и Арменией не имеет военного решения. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации при президенте Джо Байдене. Джон Кирби пояснил прессе, что власти Белого дома взаимодействуют как с коллегами из Баку, так и Ереваном ради прекращения насилия в регионе.

Мы по-прежнему глубоко озабочены сообщениями о продолжении атак вдоль границы, в том числе об обстрелах и значительном ущербе для гражданской инфраструктуры. Мы активно взаимодействуем с властями Армении и Азербайджана. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чиновник полагает, что власти Армении и Азербайджана должны воздерживаться от любых дальнейших боевых действий. США надеются на восстановление прямых каналов связи между сторонами конфликта. Вашингтон подтверждает свою приверженность к преодолению кризиса дипломатическим путем.

Байден пока не планирует проводить переговоры с Путиным и Си Цзиньпином.

Фото и видео: Белый дом

