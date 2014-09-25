Байден пока не планирует проводить переговоры с Путиным и Си Цзиньпином

Джон Кирби не стал анонсировать контактов главы США с Россией или Китаем.

Американский президент Джо Байден пока не планирует проводить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и китайским председателем Си Цзиньпином. Соответствующей информацией с местными журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Чиновник уточнил, что ему нечего анонсировать прессе о контактах Белого дома с Кремлем или Пекином. СМИ хотели узнать у эксперта о том, не планирует ли лидер США лично пообщаться с иностранными коллегами по вопросу обмена заключенных или снижения напряженности вокруг острова Тайвань.

Как и в отношении президента Си, мне нечего анонсировать... по поводу президента Путина. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Американский представитель из администрации призвал Россию принять направленное ей Госдепом США "хорошее и справедливое" предложение по поводу освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана, осужденного за шпионаж. Джон Кирби пренебрежительно отозвался об ответе Москвы, отказавшись считать его контрпредложением.

Белый дом не уточнил, считает ли Байден полезной для США поездку Пелоси на Тайвань.

Фото и видео: Белый дом