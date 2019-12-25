Белый дом не уточнил, считает ли Байден полезной для США поездку Пелоси на Тайвань

Джон Кирби оценил проводимое азиатское турне спикера Палаты представителей из США.

Белый дом не уточнил, считает ли американский президент Джо Байден полезной для США поездку спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Журналисты в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне хотели узнать от координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации о том, в какой степени рабочий визит политика соответствует национальным интересам страны. Джон Кирби напомнил СМИ о том, что лидер США не дает комментариев относительно поездок законодателей.

Как я заявил, он уважает ее решение поехать, и он считает, что это в полной мере соответствует политике США, которая проводится уже десятилетиями и пользуется поддержкой обеих партий. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби добавил, что Нэнси Пелоси успела провести важные консультации во время своего азиатского турне, в том числе на территории Сингапура и Малайзии. Белый дом приветствует продвигаемый ей диалог, вклад в американскую внешнюю политику.

Глава администрации Тайваня вручила "Орден Благожелательных облаков".

Фото и видео: Белый дом