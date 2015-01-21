Белый дом обеспокоен угрозой от коммерческих шпионских программ

Смартфоны нескольких сотрудников Госдепа США были взломаны.

В Белом доме выразили беспокойство угрозой от коммерческих шпионских программ. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джен Псаки.

В Вашингтоне считают, что ранее смартфоны нескольких сотрудников Государственного департамента США были взломаны. При этом использовались хакерские программы израильской компании NSO Group

Мы сильно обеспокоены тем, что коммерческие шпионские программы, такие как программное обеспечение NSO Group, представляют серьезную угрозу в сфере контрразведывательной деятельности и безопасности для служащих США. Джен Псаки, представитель Белого дома

По ее словам, в связи с этим Соединенные Штаты начали борьбу с распространением подобного ПО.

Ранее Белый дом подтвердил готовность США ввести новые санкции против России.

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