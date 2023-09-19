Белый дом назвал суверенными решениями запреты украинской аграрной продукции в Европе

Джон Кирби оценил запрет импорта украинского зерна в ряде стран Европы.

Американская администрация не намерена оказывать давление на страны Восточной Европы после запретя ряда стран на ввоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины. В Белом доме считают, что речь идет о суверенных решениях Венгрии, Польши и Словакии. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при президенте Джо Байдене Джон Кирби.

Нам известно об обеспокоенности некоторых наших европейских партнеров по поводу импорта. Речь идет о суверенных решениях. <...> Разве не было бы лицемерием со стороны США запугивать другие страны в связи с суверенными решениями, которые они принимают и которые, по их мнению, в наибольшей степени соответствуют интересам их населения? Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт уточнил, что в текущий момент Вашингтон не ведет с Братиславой, Будапештом и Варшавой какие-либо конкретные консультации относительно принятых теми постановлений по импорту зерновой продукции из Украины. При этом в Белом доме рассчитывают, что продукция киевского режима сможет поступать на мировые рынки. Джон Кирби добавил, что каждая страна должна решать только за себя.

В Белом доме не согласились с тем, что Россия не вводила санкции против КНДР.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State