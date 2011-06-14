В Белом доме не согласились с тем, что Россия не вводила санкции против КНДР

Джон Кирби оценил контакты между Пхеньяном и Москвой.

Американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете по национальной безопасности администрации при президенте Джо Байдене Джон Кирби не согласился со словами российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что санкции против Северной Кореи введены Советом Безопасности ООН, а не Москвой. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне.

Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Я с этим не согласен. Мы будем наблюдать. Любая сделка будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, под которыми, как я сказал раньше, Россия подписалась. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что ранее Сергей Лавров переадресовал вопрос по санкциям против КНДР в Совет Безопасности ООН. Он добавил, что его страна будет развивать с Корейской Народно-Демократической Республикой равноправное и справедливое взаимодействие. ДЖон Кирби подчеркнул, что Америка вместе со своими международными партнерами в ЕС следят за последствиями переговоров между Россией и КНДР, поэтому чиновники не исключают ответных мер.

В Белом доме заявили о готовности принять меры, если РФ и КНДР расширят военно-техническое сотрудничество.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State