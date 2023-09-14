В Белом доме заявили о готовности принять меры, если РФ и КНДР расширят военно-техническое сотрудничество

По словам Кирби, американские власти озабочены развитием связей между Москвой и Пхеньяном.

Вашингтон готов принять меры, если Москва и Пхеньян расширят военно-техническое сотрудничество. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, американские власти озабочены развитием связей между Россией и КНДР. Кирби подчеркнул, что в Белом доме будут внимательно следить за тем, к чему это может привести.

Если они решат пойти на заключение каких-либо сделок по вооружениям, мы примем меры, мы поступим надлежащим образом. Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совета национальной безопасности Белого дома

Ранее Кирби заявил, что США пока не видят вариантов завершить конфликт на Украине на своих условиях.

Видео: YouTube / PBS NewsHour