  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:16
133
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Белом доме заявили о готовности принять меры, если РФ и КНДР расширят военно-техническое сотрудничество

0 0

По словам Кирби, американские власти озабочены развитием связей между Москвой и Пхеньяном.

Вашингтон готов принять меры, если Москва и Пхеньян расширят военно-техническое сотрудничество. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, американские власти озабочены развитием связей между Россией и КНДР. Кирби подчеркнул, что в Белом доме будут внимательно следить за тем, к чему это может привести.

Если они решат пойти на заключение каких-либо сделок по вооружениям, мы примем меры, мы поступим надлежащим образом.

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совета национальной безопасности Белого дома

Ранее Кирби заявил, что США пока не видят вариантов завершить конфликт на Украине на своих условиях.

Видео: YouTube / PBS NewsHour

Теги: белый дом, джон кирби, кндр, россия, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии