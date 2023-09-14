США пока не видят вариантов завершить конфликт на Украине на своих условиях

ДЖон Кирби оценил перспективы украинского кризиса.

Американские власти пока не видят возможности завершить региональный конфликт на Украине на своих условиях. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Эксперт ответил на вопрос прессы о возможностях мирного урегулирования кризиса между Москвой и Киевом.

Очевидно, что этого не случится прямо сейчас. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чиновник из Белого дома публично перечислил для СМИ условия для мира, которые устраивают Вашингтон. Среди них Джон Кирби указал на вывод российских войск с территории, уважение суверенитета киевского режима и успехи ВСУ в возвращении потерянных земель.

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Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour