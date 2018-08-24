Белый дом: данных о сроках звонка Трампа Путину пока нет

Кэролайн Ливитт не указала дату, в которую глава США планирует связаться с Кремлем.

Информация о дате нового телефонного звонка главы вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе российскому президенту Владимиру Путину пока что отсутствует. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для местных журналистов от 9 сентября сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница уточнила, что на прошлой неделе политик рассказал СМИ о своем намерении связаться с коллегой из Кремля в ближайшие дни для обсуждения украинского кризиса. В рамках пресс-конференции в Вашингтоне корреспонденты хотели узнать у чиновницы о том, известна ли уже дата такого общения.

Мне нечего сказать о каких бы то ни было телефонных разговорах между президентом и иностранными лидерами. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

