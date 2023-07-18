Белый дом: США и союзники не вывезут с Украины актуальный при сделке объем зерна

Джон Кирби назвал трудности при провозе зерна через ЕС.

Американские власти и их международные союзники не смогут получить с территории Украины те же объемы зерна, которые было возможно вывезти в рамках черноморской инициативы. Такими сведениями с местными журналистами в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне поделился координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник уточнил, что для провоза сельскохозяйственных товаров через европейскую часть региона важно получить согласие руководства ЕС.

Мы продолжим работать с союзниками и партнерами, чтобы найти пути вывезти зерно. Но не существует возможности, просто математической, что мы получим столько же зерна теперь, сколько могли за счет зерновой сделки, будь он продлена... Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В администрации США подчеркнули, что у ЕС есть собственные фермеры и фермы, о которых нужно беспокоиться ради развития национальных экономических систем. По мнению Джона Кирби, транспортировка зерна европейским маршрутом станет "более обременительной и менее эффективной", чем это было по Черному морю.

США не намерены блокировать Черное море после непродления зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television