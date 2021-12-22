Белый дом: США готовят сценарии на случай как наличия, так и отсутствия сделки с Ираном

Карин Жан-Пеьр рассказала о том, каким условиям должно соответствовать соглашение.

США и их международные союзники готовят разные сценарии действий как на случай восстановления ядерной сделки с Ираном (Совместного всеобъемлющего плана действий) , так и на случай отсутствия взаимной договоренности. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне поделилась официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер добавила, что власти страны заключат только такую сделку, которая будет отвечать национальным интересам и безопасности.

Администрация вместе с нашими партнерами готовится в равной степени и к сценарию, при котором будет взаимный возврат к полному выполнению СВПД, и к сценарию, при котором его не будет. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме напомнили о том, что всегда говорили о том, что достичь соглашения по СВПД можно исключительно путем дипломатии, поэтому американская сторона продолжает переговоры с Тегераном. Однако Вашингтон не хочет вести общение в публичной плоскости.

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Фото и видео: Белый дом