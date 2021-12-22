Байден обсудил с Зеленским новый транш помощи Украине

Американский президент Джо Байден обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским новый транш военной помощи киевскому режиму на сумму в три миллиарда долларов. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель администрации в Вашингтоне Карин Жан-Пьер. Она уточнила, что политики провели телефонный разговор, но очных контактов между ними на текущий момент не планируется.
Пока у меня нет объявлений о каких бы то ни было визитах или встречах лицом к лицу… Президент подтвердил поддержку Украины.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Карин Жан-Пьер добавила, что президент Байден также затронул ситуацию, которая сложилась вокруг Запорожской АЭС. Власти США призывают организовать вокруг режимного объекта демилитаризованную зону, а также допустить на ЗАЭС международных инспекторов.
В Белом доме рассказали об объемах предоставленной Киеву военной помощи с января 2021 года.
Фото и видео: Белый дом
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все