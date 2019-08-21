Белый дом: Эр-Рияд и Абу-Даби не участвовали в переговорах Москвы и Вашингтона по обмену

Карин Жан-Пьер сообщила о роли ОАЭ и Саудовской Аравии в процессе.

В американской администрации при президенте Джо Байдене рассказали о том, что Эр-Рияд и Абу-Даби напрямую не участвовали в переговорах между Москвой и Вашингтоном по обмену заключенными. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на регулярном брифинге. Она прокомментировала освобождение из места заключения в России американской гражданки Бриттни Грайнер и возвращение домой в Москву Виктора Бута. Пресса хотела узнать у чиновницы о том, участвовали ли в переговорном процессе Саудовская Аравия и ОАЭ.

Единственными странами, которые вели переговоры по этой сделке, были США и Россия, и никакого посредничества не было. Мы благодарны Саудовской Аравии, которая урегулировала вопрос о наших несправедливо задержанных американцах с российским правительством. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Известно, что власти ОАЭ и Саудовской Аравии в совместном заявлении в четверг 8 декабря заявили, что они возглавляли посреднические усилия, благодаря которым удалось добиться обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер.

Белый дом заявил о планах препятствовать арестам граждан США за рубежом, угрожая санкциями.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

