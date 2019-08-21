Белый дом заявил о планах препятствовать арестам граждан США за рубежом, угрожая санкциями

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что страна расширили инструментарий давления на страны.

Белый дом заявил о планах препятствовать арестам американских граждан за границей, угрожая санкциями. Соответствующей информацией с журналистами в Вашингтоне в ходе регулярного брифинга поделилась официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что власти страны расширяют имеющийся инструментарий по вопросу. У спикера корреспонденты хотели узнать о том, изучает ли США возможность активизировать процессы арестов граждан РФ для того, чтобы иметь больше рычагов давления на Москву во время переговоров об освобождении.

...В том числе за счет возможности создавать серьезные издержки и последствия, такие как санкции и визовые ограничения, для правительств и негосударственных действующих лиц, которые причастны к взятию заложников и несправедливым задержаниям. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television