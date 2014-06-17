Белый дом: у США был выбор либо обменять Бута на Грайнер, либо не проводить обмен

Карин Жан-Пьер рассказала, почему президент США согласился на обмен только одного американца.

В Американской администрации рассказали о том, что у властей США был выбор либо обменять россиянина Виктора Бута на саортсменку Бриттни Грайнер, либо не проводить обмен совсем. Соответствующей информацией с журналистами в Вашингтоне в ходе регулярного брифинга поделилась официальный представитель Белого дома при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Таким образом чиновница ответила на вопрос СМИ о том, почему не удалось вернуть домой осужденного в РФ по статье за шпионаж Пола Уилана.

Для нас это не было выбором, кого из американцев вернуть домой. Это был выбор между возвращением домой одного американца или возвращением домой ни одного. И сегодня мы вернули домой одного. И это важно подчеркнуть. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница напомнила, что в апреле 2022 года американская сторона смогла вернуть Тревора Рида. До сих пор на каждом этапе обмена США пытаются договориться о судьбе Пола Уилана. Карин Жан-Пьер рассказала, что Вашингтону за последние недели стало ясно о том, что российские власти готовы достичь соглашения об освобождении Бриттни, но при этом они продолжают "относиться к Полу иначе". В связи с этим Джо Байден одобрил процесс возвращения Грайнер и отправки в Москву Бута. Полагавшееся по условиям договоренностей помилование Бута не было одобрено до сегодняшнего дня. Речь идет о том, что американские чиновники в ОАЭ сначала должны были убедиться, что Бриттни Грайнер находится в этой стране и готова вернуться домой.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television