Белые аисты вернулись на гнездование в Ленобласть

Птицы прилетели раньше обычного срока.

В Ленобласть раньше обычного срока на гнездование вернулись белые аисты. Биолог Павел Глазков опубликовал в сети фотографии с перелетными птицами.

Глазков написал, что в последние годы в Ленобласти гнездится около 200 пар белых аистов. Он отметил, что эти птицы – преданные семьянины, в их семье царит полное равноправие. Аисты сообща строят гнезда, вместе высиживают яйца и заботливо выращивают потомство. Вот только на зимовку самец и самка улетают порознь – возможно, чтобы отдохнуть от семейной жизни.

Биолог рассказал, что белые аисты живут в дикой природе более 20 лет. Эти птицы относятся к дальним мигрантам. Большинство из них улетают из России на зимовку в Южную Африку, преодолевая путь длиною более 10 тысяч километров. На этот полет у аистов уходит примерно три месяца.

Сейчас аисты начали активно высиживать яйца. Птицы привязаны к своим домам, каждый год они постоянно достраивают их. Размер их гнезда в диаметре может превышать 2,5 метра, а в высоту – 3-4 метра, весит такое сооружение несколько сотен килограммов.

По словам специалиста, в гнездах аистов могут жить воробьи, скворцы и другие мелкие птицы. Возраст гнезда может составлять более 100 лет. В кладке обычно от 3 до 5 яиц, птенцы рождаются зрячими, но абсолютно беспомощными. Они выпрашивают у родителей пищу, издавая звук, похожий на мяуканье котят. Питаются аисты дождевыми червями, рыбой, лягушками, грызунами, мелкими птицами и даже змеями.

Ранее мы писали, что на побережье Финского залива прилетели десятки лебедей.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков