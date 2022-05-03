Белгородский губернатор Гладков опроверг сообщения об отъезде из России

Вячеслав Гладков рассказал, как проведет выходной 3 мая.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи о его отъезде из России. Утром 3-го мая он опубликовал новое сообщение в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, ночью пришло сообщение, что его семья выехала за пределы страны. Он поспешил огорчить всех оппонентов и недругов новость о том, что информация не соответствует действительности.

Сейчас собираемся на Яковлевский марафон. В полном составе, даже больше, приехала дочь с мужем и внучкой, поэтому всех приглашаем провести этот день вместе со своими близкими, заняться спортом или просто хорошо отдохнуть перед началом трудовой недели. Вячеслав Гладков.

Ранее в администрации Белгородской области, которая граничит с Украиной, сообщили, что в регионе работает система противовоздушной обороны.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков