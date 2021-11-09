Материалы дела переданы для утверждения прокурором обвинительного заключения.

Белгородские полицейские задержали подозреваемых в распространении фальшивых денег. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Подозрение пало на ранее судимого гражданина, а также еще одного мужчины - поставщика. Фигуранты расследования пойманы после передачи очередной партии нелегального товара.

Расследование уголовного дела в отношении него завершено, оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Второй обвиняемый находится под домашним арестом. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Оперативники установили, что банда начала преступную деятельность в апреле 2021 года. Житель Московской области покупал поддельные купюры, после чего переправлял средства в Белгородскую область. Там его коллега реализовывал товар при помощи бесконтактного метода в тайниках.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 186 УК РФ. Во время обысков у подозреваемых полиция изъяла 104 нелегальные банкноты с номиналом 5000 рублей, а также 25 аналогичных купюр номиналом 100 долларов США. Первый фигурант расследования помещен под стражу, второй - под домашний арест.

В Приморском крае перед судом предстанут обвиняемые в серии краж каталитических нейтрализаторов.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

