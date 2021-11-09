МВД РФ по региону завершило расследование.

В Приморском крае перед судом предстанут обвиняемые в серии краж каталитических нейтрализаторов. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. МВД РФ завершило расследование по серии преступлений в городе Артеме. Известно, что в июне 2020 года оперативники стали получать заявления от жителей по хищению каталитических нейтрализаторов с автомобилей марки Toyota Prius. Такие же кражи совершались на территории Владивостока, а также в Ханкайском и Хорольском муниципальных округах.

По подозрению в преступлении были задержаны восемь фигурантов в возрасте от 19 до 43 лет. Они дали признательные показания. Во время обысков полиция нашла денежные средства, мобильные устройства, а также оборудование, которое использовалось во время серии краж. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Общая сумма награбленного составила около 600 тысяч рублей.

Следствие полагает, что инициатором преступной группы стал 43-летний приморец. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабежи и разбойные нападения. Он провел в местах лишения свободы 17 лет. Подозреваемого арестовали. Остальные члены банды были отпущены под подписку о невыезде. Сейчас уголовные дела переданы в Артемовский городской суд.

Руководителя двух строительных компаний в Калининграде подозревают в присвоении свыше 1 миллиона рублей.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

