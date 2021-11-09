Застройщик потратил деньги на собственные нужды.

Руководителя двух строительных компаний в Калининграде подозревают в присвоении свыше 1 миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело в Ленинском районе города по части 3 статьи 160 УК РФ, а также по части 4 статьи 159 УК РФ.

Оперативники считают, что официальный представитель застройщика на протяжении 2020 года заключил четыре соглашения с потерпевшими на строительство индивидуальных жилых домов. При этом 33-летний фигурант расследования не исполнил своих обязательств, а полученные средства использовал по собственному усмотрению.

В Краснодарском крае полицейские задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

