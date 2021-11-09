Юноша смог вскрыть сейфы после незаконного проникновения в офис местной компании.

В Краснодарском крае полицейские задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что преступление совершено в Тихорецком районе. С заявлением к сотрудникам полиции обратилась глава некоммерческой организации. Она рассказала, что из трех сейфов фирмы пропали 2,3 млн рублей.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенные на соседнем здании. Была создана ориентировка на предполагаемого злоумышленника. Позже был задержан 19-летний подозреваемый. Установлено, что молодой человек в ночное время пробрался в помещение, находящееся на первом этаже дома. Разбив стекло на двери, злоумышленник вынес деньги. Сейфы были вскрыты найденными в кабинете ключами.

Во время осмотра квартиры фигуранта расследования полиция нашла часть похищенного, а также дорогостоящую одежду, мобильное устройство, мотоцикл и ноутбук. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Преступнику грозит максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России

