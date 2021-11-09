Мужчине удалось получить на руки 11 млн рублей.

В Москве арестовали лжегенерала, требовавшего 45 млн рублей с бизнесмена. Об этом сообщается на официальном странице правоохранительных органов.Ирина Волк рассказала, что фигуранта расследования обвиняют по статье за мошенничество в особо крупном размере.

В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможных соучастников и всех эпизодов противоправной деятельности фигуранта. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Полиция установила, что мужчина выдавал себя за сотрудника силового ведомства. Он предложил предпринимателю, который подозревается в уклонении от уплаты таможенных платежей, незаконно решить проблему. Он оценил свои услуги в 45 млн рублей, а также несколько месяцев требовал от жертвы деньги на текущие расходы. В общей сложности подозреваемый получил 11 млн рублей, прикрываясь проведением независимых экспертиз, оплатой командировок, подкупом должностных лиц.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В Подмосковье полицейские задержали гадалку, которая обманула женщину на 2 миллиона рублей.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

