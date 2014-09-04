Бельгия отказалась изымать активы РФ, потребовав подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделить финансовые риски королевства. Соответствующее заявление журналистам сделал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Иностранный чиновник потребовал от всех государств-членов Европейского союза для начала предоставить национальному правительству королевства подписи политических лидеров под обязательством разделить финансовые риски после принятия такого рискованного для репутации шага.
Я им заявил, что необходимы подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделать все финансовые риски.
Барт де Вевер, премьер-министр Бельгии
Среди стран Европейского союза на текущий момент нет единства по вопросу изъятия российских активов. В частности, конфискацию денежных средств активно поддерживают Великобритания и Германия, а Франция и Бельгия выступают против. Французский президент Эммануэль Макрон на открытии саммита лидеров ЕС в Копенгагене от 1 октября говорил о том, что когда активы замораживаются, то нужно уважать международное право. Глава Елисейского дворца напомнил, что об этом также говорил Барт Де Вевер. Журналисты из новостного иностранного агентства The Reuters написали о том, что страны ЕС все же пришли к принципиальному согласию о возможности использования замороженных российских активов для предоставления Украине кредита. Однако государства предупредили Еврокомиссию о необходимости урегулировать юридические вопросы.
