Великобритания и Германия выступают за конфискацию активов России в ЕС, но Франция и Бельгия считают иначе.

Бельгия отказалась изымать активы РФ, потребовав подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделить финансовые риски королевства. Соответствующее заявление журналистам сделал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Иностранный чиновник потребовал от всех государств-членов Европейского союза для начала предоставить национальному правительству королевства подписи политических лидеров под обязательством разделить финансовые риски после принятия такого рискованного для репутации шага.

Я им заявил, что необходимы подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделать все финансовые риски. Барт де Вевер, премьер-министр Бельгии

Среди стран Европейского союза на текущий момент нет единства по вопросу изъятия российских активов. В частности, конфискацию денежных средств активно поддерживают Великобритания и Германия, а Франция и Бельгия выступают против. Французский президент Эммануэль Макрон на открытии саммита лидеров ЕС в Копенгагене от 1 октября говорил о том, что когда активы замораживаются, то нужно уважать международное право. Глава Елисейского дворца напомнил, что об этом также говорил Барт Де Вевер. Журналисты из новостного иностранного агентства The Reuters написали о том, что страны ЕС все же пришли к принципиальному согласию о возможности использования замороженных российских активов для предоставления Украине кредита. Однако государства предупредили Еврокомиссию о необходимости урегулировать юридические вопросы.

