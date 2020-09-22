Жительница Ленобласти заявила на сына с белой горячкой, оставшегося наедине с двумя детьми

Мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Накануне в полицию Ленобласти обратилась женщина и заявила на своего 44-летнего сына. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, мужчина, находясь в состоянии белой горячки, остался наедине с двумя детьми 8 и 14 лет.

Заявительница выразила обеспокоенность, поскольку мать детей на тот момент не вернулась домой. А ее сын находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В квартире вместе с ним были дети. Других сведений стражам порядка предоставлено не было.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: pexels.com