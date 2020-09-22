Голый мужчина пытался спрыгнуть с 9 этажа на Белы Куна

У него обнаружили белую горячку.

В ночь на 22 сентября жители Фрунзенского района стали свидетелями странного поведения мужчины. Он разделся догола, забрался на подоконник квартиры на 9 этаже и начал истошно звать на помощь. В сети появилось видео с места происшествия.

Инцидент произошел в доме №13/4 на улице Белы Куна. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, мужчина пытался спрыгнуть вниз. Спасателям удалось его затащить в квартиру через окно.

Несмотря на то, что мужчина кричал, что находится в адекватном состоянии, у него обнаружили белую горячку.

Ранее мы писали, что неадекватная с "розочкой" напала на двух женщин на Бабушкина.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург