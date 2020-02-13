Бекмамбетов снимет вертикальный фильм о советском летчике

Одну из главных ролей в фильме сыграет актер Павел Прилучный.

Новый проект российского продюсера Тимура Бекмамбетова будет заключать в себе вертикальное видео, полнометражное кино и формат блокбастера. Как стало известно 13 февраля, новая картина будет повествовать об историю советского военного летчика Михаила Девятаева. Ему во время Великой Отечественной войны удалось выбраться из плена в немецком концлагере на самолете.

Главную роль сыграет актер Павел Прилучный, а одним из продюсеров станет Игорь Угольников.

Ранее мы сообщали о том, что Тимур Бекмамбетов выпустил screenlifе-хоррор "Dead of Night". По сюжету, девушка оказывается в центре зомби-апокалипсиса. Происходящее она транслирует с телефона. По словам российского продюсера, таким образом сериал показывает "нашу зависимость от телефонов и их неотъемлемую роль в нашей жизни".

Видео: Академия Яндекса / YouTube