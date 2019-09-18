Тимура Бекмамбетов выпустил хоррор-сериал для Snapchat

В среду, 18 сентября, стало известно, что компания "Базелевс" Тимура Бекмамбетова выпустил screenlifе-хоррор "Dead of Night". Ролик опубликован на YouTube-канале "Snap Originals".
По сюжету, девушка оказывается в центре зомби-апокалипсиса. Происходящее она транслирует с телефона.
Благодаря вертикальному формату, события, разворачивающиеся на экране смартфона, затягивают еще больше и кажутся реальнее, динамичнее. Героиня снимает и транслирует все, что с ней происходит
рассказал Бекмамбетов
По словам российского продюсера, таким образом сериал показывает "нашу зависимость от телефонов и их неотъемлемую роль в нашей жизни".
Режиссером сериала выступил Шон Хигтон.
Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер экранизации рассказа Стивена Кинга "В высокой траве".
Видео:Snap Originals
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