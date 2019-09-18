Тимура Бекмамбетов выпустил хоррор-сериал для Snapchat

Сериал основан на одноименной электронной книге из приложения Hooked.

В среду, 18 сентября, стало известно, что компания "Базелевс" Тимура Бекмамбетова выпустил screenlifе-хоррор "Dead of Night". Ролик опубликован на YouTube-канале "Snap Originals".

По сюжету, девушка оказывается в центре зомби-апокалипсиса. Происходящее она транслирует с телефона.

Благодаря вертикальному формату, события, разворачивающиеся на экране смартфона, затягивают еще больше и кажутся реальнее, динамичнее. Героиня снимает и транслирует все, что с ней происходит рассказал Бекмамбетов

По словам российского продюсера, таким образом сериал показывает "нашу зависимость от телефонов и их неотъемлемую роль в нашей жизни".

Режиссером сериала выступил Шон Хигтон.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер экранизации рассказа Стивена Кинга "В высокой траве".

Видео:Snap Originals