Бекмамбетов рассказал, как снять фильм в условиях пандемии

На площадке дежурит врач.

Съемки фильма "ФАУ. Побег из ада" проходят в Петербурге и области. Режиссер киноленты Тимур Бекмамбетов в интервью с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказал, как проходят съемки в условиях борьбы с новым вирусом.

Так, на площадке минимизировали количество людей, многие из них участвуют в процессе онлайн, также на месте дежурит врач, а все необходимые вещи: маски и спреи имеются в запасе.

Для Бекмамбетова вынужденные условия – новая реальность, с которой приходится мириться и привыкать.

"Но, думаю, будут обстоятельства, которые могут помешать нам продолжать — какие-то тотальные запреты съемок, производства, карантины", – прокомментировал режиссер.

Пока съемки идут согласно графику.

Ранее мы писали, что Бекмамбетов дистанционно снимет фильм "ФАУ. Побег из ада".

Фото: Piter.TV