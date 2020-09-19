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Бегущую по КАД пару северных оленей засняли на видео

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Причину появления животных на дороге комментаторы назвали не сразу.

В сети появилось видео появления на участке КАД в Ленобласти пары северных оленей. Видео размещено 19 сентября в группе в соцсети "ВКонтакте" под названием "Сертолово on-line".

Автор публикации написал, что видел оленей на съезде с КАД на Выборгское шоссе. Позже выяснилось, что предположительно олени могли убежать из питомника, который находится в районе деревни Мендсары Бугровского сельского поселения Всеволожского района области.

Ранее мы сообщали о том, что ДТП-"бутерброд" собрало внушительную пробку на Приморском шоссе. 

Видео: "Сертолово on-line" / ВКонтакте

Теги: видео, кад, сертолово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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