Бегущую по КАД пару северных оленей засняли на видео

В сети появилось видео появления на участке КАД в Ленобласти пары северных оленей. Видео размещено 19 сентября в группе в соцсети "ВКонтакте" под названием "Сертолово on-line".
Автор публикации написал, что видел оленей на съезде с КАД на Выборгское шоссе. Позже выяснилось, что предположительно олени могли убежать из питомника, который находится в районе деревни Мендсары Бугровского сельского поселения Всеволожского района области.
Ранее мы сообщали о том, что ДТП-"бутерброд" собрало внушительную пробку на Приморском шоссе.
Видео: "Сертолово on-line" / ВКонтакте
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