ДТП-"бутерброд" собрало внушительную пробку на Приморском шоссе

Столкнулись три автомобиля. Меньше всего повезло зажатому между.

Дневные планы петербуржцев быстро добраться до Курортного или Кронштадтского районов города нарушила авария, которая произошла 19 сентября.

Как сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", на Приморском шоссе в сторону Ольгино столкнулись три автомобиля. Авария произошла в первом часу дня, отмечают очевидцы. Они также добавляют, что на место аварии приезжала реанимация.

Добавим, что пробка на участке шоссе при выезде из города растянулась от перекрестка шоссе с ЗСД до "Лахта Центра".

На данном участке магистрали пробки из-за ДТП – нередкий случай. Ранее мы сообщали об аварии на Лахтинском проспекте: на пути в Петербург не смогли разъехаться мотоциклист и легковушка.

Фото: vk.com/spb_today