Беглову вручили Орден Дружбы Республики Южная Осетия

Почетный знак вручил осетинский президент.

24 октября петербургский губернатор Александр Беглов получил из рук президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова Орден дружбы. Награждение прошло в Эрмитажном театре в рамках Дня культуры Осетии.

Губернатор посвятил эту награду петербуржцам и подчеркнул умение осетин проявлять добрососедство и уважение к Петербурге и его жителям.

На встрече с Бибиловым Беглов договорился проводить между городом и республикой молодежные и культурные обмены. У партнеров есть такие перспективные направления, как туризм и медицина. Осетинский президент, в свою очередь, призвал сохранить дружбу Северной столицы и республики и передать ее следующим поколениям.

23-24 октября в Петербурге проходили Дни Осетии, посвященные 270-летию первого посольства Осетии в городе. С того момента Осетия и Россия стали крепко связаны.

Ранее сообщалось, что Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн.

Фото: пресс-служба Смольного