В Петербурге пройдут Дни Осетии

Мероприятия, посвященные республикам, будут идти с 23 по 25 октября.

В Северной столице 23 октября начнутся "Дни Осетии". В город приедут высокопоставленные лица Южной и Северной республик, а также творческие коллективы.

Осетия "развернется" в историческом парке "Россия – моя история" и в Эрмитаже. Открытие с концертной программой состоится в парке.

В течение фестиваля можно посетить выставку об отношениях Осетии и России с документами, национальными костюмами и археологическими находками, которые впервые привезут в Северную столицу. Также у посетителей появится возможность посмотреть на работы известных осетинских художников. Во второй день события состоится концерт Оркестра национальных инструментов Республики Северная Осетия.

Вход на концерт и выставки свободный.

Между тем, "Зенит" разыгрывает экскурсию по базе с Сергеем Семаком.

Фото: pikabu