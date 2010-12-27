"Зенит" разыгрывает экскурсию по базе с Сергеем Семаком

Собранные деньги пойдут в фонд помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом.

"Зенит" разыгрывает экскурсию по базе в компании главного тренера команды Сергея Семака. Событие проходит в рамках благотворительного аукциона Meet for Charity. Все собранные деньги пойдут в фонд помощи "Живи сейчас", который помогает людям с боковым амиотрофическим склерозом. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Аукцион будет длиться до пятницы, 18 октября. Его стартовая цена составляет 10 тысяч рублей. Однако уже сейчас за экскурсию с Семаком готовы заплатить 350 тысяч рублей. Победитель также сможет обсудить с наставником "Зенита" перспективы развития российского футбола.

Напомним, от бокового амиотрофического склероза скончался бывший полузащитник "Зенита" Фернандо Риксен.

Фото: fc-zenit.ru