Беглова попросили назвать причину нехватки масок при полных складах

Запрос составил Борис Вишневский.

В среду, 22 апреля, ЗакС Петербурга согласовал депутатский запрос Бориса Вишневского губернатору Александру Беглову. Парламентарий интересуется нехваткой средств индивидуальной защиты (СИЗ) для персонала больниц.

Вишневский указал в обращении, что, по словам чиновников, в городе нет никакого дефицита. Также он попросил уточнить, почему при наличии средств на складах, их нет в больницах. Вишневский попросил ответить, когда данная проблема будет решена и потребуются ли для этого дополнительные средства.

Позже Борис Вишневский предложил своим коллегам подписать письмо президенту Владимиру Путину с просьбой выделить дополнительные средств для поддержания антикризисных мер.

Беглов рассказал, как город поможет жителям и бизнесу во время пандемии.

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