Беглова попросили заменить счетчики в жилых домах Петербурга

Запрос был составлен после обращений жителей Кировского района, которым приходится за свой счет менять счетчики в квартирах.

В среду, 28 октября, стало известно о том, что петербуржцы попросили Смольный заменить счетчики в жилых домах. Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок подготовил соответствующий депутатский запрос на имя губернатора Петербурга Александра Беглова.

Известно, что запрос составили после обращений жителей Кировского района. Там горожане жалуются, что им приходится менять счетчики за свой счет.

Согласно законодательству, менять счетчики должны собственники жилых помещений.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев бесплатно обеспечат лекарствами и медизделиями.

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