Петербуржцев бесплатно обеспечат лекарствами и медизделиями

Предоставление определенного перечня лекарств, медицинских изделий и продуктов лечебного питания гарантируется федеральным законом.

В среду, 28 октября, стало известно, что петербургские депутаты рассмотрят в третьем чтении законопроект об обеспечении петербуржцев лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

Авторами законопроекта выступают Елена Киселева, Дмитрий Тугов и Денис Четырбок. Отмечается, что предоставление бесплатных лекарств определенного перечня гарантируется федеральным законом.

Согласно документу, чтобы препараты можно было выдать за счет бюджета, необходимо разработать актуальный федеральный регистр граждан. Депутаты отметили, что именно от этого зависит количество "бесплатного" инсулина, глюкометров и тест-полосок.

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Фото:Piter.TV