Четверым детям была нужна экстренная помощь, их госпитализировали.

В Петербурге проверили условия содержания детей, рожденных суррогатными матерями. Все малыши должны быть переданы биологическим родителям-иностранцам. Однако из-за пандемии коронавируса и закрытых границ дети пока не смогли попасть в семьи. Об этом сообщила пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка города Анны Митяниной.

Специалисты детского омбудсмена посетили 20 адресов. Выяснилось, что четверым детям нужна экстренная помощь, их госпитализировали. Еще на 11 малышей не были оформлены доверенности, трое детей нуждались в медицинском патронаже. За одним из младенцев присматривает его суррогатная мать.

При этом каждый ребенок обеспечен питанием, средствами гигиены, предметами ухода и одеждой. Няни ежедневно взаимодействуют с биологическими родителями и передают им информацию о развитии детей.

Ранее мы писали, что умерший в Петербурге младенец суррогатной матери имел врожденное заболевание.

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