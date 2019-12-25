Умерший в Петербурге младенец суррогатной матери имел врожденное заболевание

У него нашли двухсторонний гидронефроз.

Стала известна возможная причина смерти младенца, труп которого нашли накануне в квартире дома на проспекте Авиаконструкторов. Выяснилось, что у мальчика было врожденное заболевание – двухсторонний гидронефроз. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию через службу "112" обратилась няня месячного мальчика, которая присматривала за ним до приезда биологических родителей. Следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружили. Труп младенца направили в морг для выяснения точной причины смерти.

По некоторым данным, умерший мальчик был из двойни. Детей родила суррогатная мать. Биологические родители в настоящее время, предположительно, находятся за границей. Ранее стало известно о госпитализации сестры умершего мальчика.

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