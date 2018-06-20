Беглов напомнил о необходимости снижения уровня смертности в Петербурге

Упор врачи будут делать на профилактику заболеваний.

Александр Беглов выступил на заседании Комитета по здравоохранению с напоминанием о том, что Петербургу необходимо снижать уровень смертности. Также чиновник попросил сделать акцент на профилактике заболеваний. Также в Смольном выступила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Врио губернатора добавил, что на данный момент специалисты должны провести инвентаризацию имеющихся ресурсов.

Говорят, что Санкт-Петербург - это культурная столица России, однако я думаю, что если мы постараемся, то сможем стать и медицинской столицей России объясняет Беглов

Также спикер добавил, что Петербурге недостает финансирования на многие проекты, но от федеральной поддержки город откажется. Сейчас в Смольном составляют программы по оптимизации расходов и поиску дополнительных инвесторов.

Ранее Piter.tv писал о том, что вместо бывшего завода "Арсенал" появится арт-пространство.

Фото: Piter.tv