Беглов заявил о некачественной работе по сверке данных о военнообязанных

Беглов напомнил, что граждане сами обязаны помогать военкоматам актуализировать данные.

Работа по сверке сведений о военнообязанных в Петербурге велась некачественно, что сказалось на организации кампании по частичной мобилизации. Об этом в эфире телеканала "78" сообщил глава города Александр Беглов.

Губернатор обратился к жителям и напомнил, что по закону граждане, состоящие на воинском учете, самостоятельно в течение двух недель должны сообщать в военкомат изменившиеся данные о здоровье, семейном положении, образовании, работе и так далее. Также градоначальник отметил, что не все предприятия в должной мере обновляли списки специальностей и людей, подлежащих призыву.

По данным городской администрации, около 150 предприятий Петербурга подали документы на предоставление отсрочки от мобилизации своим сотрудникам.

Ранее стало известно, что военкоматы Ленобласти обновят базу резервистов за счёт данных ФНС и ПФР.

Фото: Piter.tv