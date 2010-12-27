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Беглов: "Петербург готов к весеннему половодью"
Сегодня, 16:55
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nastya960

Беглов: "Петербург готов к весеннему половодью"

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Так на заседании обсудили пожары.

По данным многолетних наблюдений, в весенний период половодье на Нев случается редко. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Сейчас за обстановкой на Неве наблюдают с девяти гидрологических постов. На балансе Петербурга есть 112 гидротехнических сооружений. Во время подготовки к весеннему половодью их осматривают и очищают каждую неделю. По словам врио губернатора Беглова, все сооружения в хорошем состоянии и функционируют в штатном режиме.

Также на заседании обсудили проблему пожаров. На весь 2019 год уже разработан и утвержден паспорт пожарной безопасности Петербурга.

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Фото: социальные сети

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Теги: беглов, врио губернатора, половодье
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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