Беглов: "Петербург готов к весеннему половодью"

Так на заседании обсудили пожары.

По данным многолетних наблюдений, в весенний период половодье на Нев случается редко. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Сейчас за обстановкой на Неве наблюдают с девяти гидрологических постов. На балансе Петербурга есть 112 гидротехнических сооружений. Во время подготовки к весеннему половодью их осматривают и очищают каждую неделю. По словам врио губернатора Беглова, все сооружения в хорошем состоянии и функционируют в штатном режиме.

Также на заседании обсудили проблему пожаров. На весь 2019 год уже разработан и утвержден паспорт пожарной безопасности Петербурга.

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Фото: социальные сети