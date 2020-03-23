На весенне-летний период также запланирован комплекс мероприятий для защиты лесов от пожаров.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о готовности города к предупреждению и ликвидации паводков. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе президента РФ в СЗФО. На котором глава города рассказал про проведённый комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации природных ЧС, связанных с весенним повадком и лесными пожарами.

В городе ежегодно принимаются меры по предупреждению ЧС в период ледохода и таяния снега. В частности, обстановку на реке Неве с девяти постов контролирует Гидрометцентр. Заторы льда для предупреждения возможных подтоплений во время паводка пробивает ледокол "Невская застава" отметил Беглов.

Известно, что на весенне-летний период также запланирован комплекс мероприятий для защиты лесов от пожаров. Он включает в себя устройство защитных полос в 82 км., прокладку и очистку просек в 36 км., а также оборудование 11 пешеходных мостов. Также с 1 мая 2021 года начнёт работать диспетчерская служба во избежания лесных пожаров.

Ранее мы писали, что в прошлом году в Ленобласти посадили почти 9 гектаров леса.

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