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Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о готовности города к предупреждению и ликвидации паводков
Сегодня, 20:38
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Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о готовности города к предупреждению и ликвидации паводков

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На весенне-летний период также запланирован комплекс мероприятий для защиты лесов от пожаров.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о готовности города к предупреждению и ликвидации паводков. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе Смольного. 

Беглов принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе президента РФ в СЗФО. На котором глава города рассказал про проведённый комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации природных ЧС, связанных с весенним повадком и лесными пожарами. 

В городе ежегодно принимаются меры по предупреждению ЧС в период ледохода и таяния снега. В частности, обстановку на реке Неве с девяти постов контролирует Гидрометцентр. Заторы льда для предупреждения возможных подтоплений во время паводка пробивает ледокол "Невская застава"

отметил Беглов. 

Известно, что на весенне-летний период также запланирован комплекс мероприятий для защиты лесов от пожаров. Он включает в себя устройство защитных полос в 82 км., прокладку и очистку просек в 36 км., а также оборудование 11 пешеходных мостов. Также с 1 мая 2021 года начнёт работать диспетчерская служба во избежания лесных пожаров. 

Ранее мы писали, что в прошлом году в Ленобласти посадили почти 9 гектаров леса. 

Фото: pixabay

Теги: беглов, лесные пожары, паводки
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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