В прошлом году в Ленобласти посадили почти 9 гектаров леса

План по искусственному восстановлению леса перевыполнили на 101%.

По итогам 2020 года Ленинградская область стала лидером в России по объемам осенних посадок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 21 марта.

В ходе акции "Сохраним лес" посадили 4 миллиона деревьев, что составляет десятую часть от объема осенних саженцев в стране. За прошлый год в регионе появилось 8,9 тысяч гектаров нового леса. План по искусственному восстановлению леса перевыполнили на 101%.

Ранее в Piter.tv сообщили, что в Ботаническом саду цветет сакура свекольного цвета.

Фото: Piter.tv