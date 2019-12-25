Беглов: в Петербурге ни одна школа не закрыта на карантин

Для дистанционного обучения привлекают студентов вузов.

Все школы и детские сады Петербурга функционируют в рабочем режиме. На данный момент не закрыто ни одно учреждение, заявил губернатор Александр Беглов. Его слова передала пресс-служба Смольного.

По его словам, если у кого-то из детей выявляют симптомы заболевания, то закрывают класс, но не всю школу. У родителей есть выбор: оставить ребенка обучаться в очном формате или перевести на дистанционный. Для удаленного обучения привлекают студентов вузов.

Беглов отметил, что в Северной столице нет дефицита масок и других СИЗ, однако есть определенный дефицит противовирусных средств и других медикаментов для лечения коронавирусной инфекции. Город принимает меры для его устранения.

По данным на 1 декабря, на "удаленку" перешли 217 классов в 91 школе.

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