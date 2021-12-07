Беглов заявил, что в Петербурге будут послабления антиковидных ограничений

По словам Беглова, необходимо найти баланс между ограничениями и медицинской необходимостью важен для развития экономики.

В понедельник, 21 февраля, губернатор Петербург Александр Беглов рассказал о дальнейшем снятии антиковидных ограничений. Об этом он заявил в традиционном радиообращении.

По словам Беглова, необходимо найти баланс между ограничениями и медицинской необходимостью важен для развития экономики. По мере стабилизации ситуации будут готовить снятие других ограничений.

Напомним, что работа ресторанов и кинотеатров в Петербурге продлевается до двух часов ночи. Рестораны, кафе, бары, аквапарки, катки, аттракционы, цирки, кинотеатры и другие объекты развлечения и досуга смогут работать до двух часов ночи. Также это касается проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных мероприятий. При этом работа ночных клубов и ночных кабаре по-прежнему запрещена. Проводить мероприятия в караоке, барах и иных заведения общепита нельзя.

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